В Подмосковье началась реализация еще 12 проектов реновации

Реализация еще 12 проектов реновации стартовала в восьми городских округах Подмосковья. Всего в Московской области в работе почти 180 проектов реновации, по которым улучшить свои жилищные условия смогут более 60 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"Сейчас в Подмосковье дан старт еще 12 проектам реновации - в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Это позволит переселить более 7 тыс. человек в современное новое жилье", - привели в сообщении слова министра жилищной политики региона Инны Федотовой.

Она рассказала, что реновация реализуется в Подмосковья в рамках проектов комплексного развития территорий. Всего в Подмосковье в работе 178 проектов реновации, общей площадью переселения 1,5 млн кв. м. Улучшить жилищные условия смогут более 61 тыс. человек.

"До конца года в регионе планируется запустить еще 27 проектов, по которым расселят более 17 тыс. жителей. Также в планах привести в порядок 540 га заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря более рациональному использованию на их месте жители Подмосковья получат городские кварталы со сбалансированной застройкой", - добавила министр.

Федотова напомнила, что первые проекты реновации в регионе были запущены в 2021 году в Мытищах и Раменском. Почти 130 человек из ветхих и аварийных домов уже получили новые квартиры.