Четверть россиян не планируют брать отпуск этим летом

Согласно новому исследованию, летом 2024 года в отпуск планируют пойти 75% работающих россиян. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Русскую школу управления.

По словам 25% участников опроса, они не будут брать отпуск, поскольку предпочитают другое время года, в компании высокая сезонная активность или из-за установленного графика отпусков.

Из тех, кто собирается отдыхать, 30% поедут на море, 34% отправятся в путешествие, 26% останутся дома, 10% уедут на дачу.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о самых востребованных летних направлениях внутри страны.