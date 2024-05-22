Мизулина вступилась за выпоротого в больнице мальчика

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится к правоохранителям для защиты мальчика, которого отхлестали ремнем в больнице Саратова. Известно, что речь идет о лечебном учреждении на улице Вольской.

В Саратове подростки избили ребенка ради видео в областной детской клинической больнице. Малыш на кадрах плачет, а его продолжают хлестать ремнем. Мы обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, — написала Мизулина.

Издание «СарИнформ» отмечает, что ребенка лупили подростки и обвиняли его в плохом поведении. Ребенок плакал, но терпел порку. После экзекуции мальчик вышел из палаты, после чего к нему обратились подростки. Друг к другу подростки обращаются «милорд».

Сударь, вы себя сегодня плохо вели, — говорит на видео один из подростков.

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона изданию сообщили, что чиновники ознакомились с видео. Они начали внутреннюю проверку. Источник в правоохранительных органах рассказал СМИ, что на место направили полицейских.

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