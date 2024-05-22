Семья, оставившая младенца на ступеньках у магазина в Москве, состояла на учете

Семья, которая оставила двухмесячного младенца на бетонных ступеньках у магазина на улице Адмирала Ушакова в Москве, состояла на учете, будет решаться вопрос о лишении родительских прав, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

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"Ребенок сейчас находится в больнице, его состояние удовлетворительное, проблем со здоровьем нет, следов побоев нет, решается его дальнейшая судьба. Семья эта состояла на учете, сейчас будет решаться вопрос о лишении родительских прав", - сказала Ярославская.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что случайный прохожий увидел ссору супружеской пары около магазина на улице Адмирала Ушакова - мужчина пытался силой отдать малыша женщине. После сделанного им замечания мужчина спешно покинул место конфликта, передав ребенка супруге. Женщина спустя непродолжительное время положила малыша на бетонные ступеньки и ушла, не обращая внимание на оклики очевидцев. Ребенок был госпитализирован.