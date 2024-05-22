Дизайнер Гюльали Сабиров пропал в центре Москвы

Дизайнер, сотрудник женского журнала The Symbol Гюльали Сабиров пропал в Москве. Ориентировку на него в понедельник, 20 мая, опубликова проект «ЛизаАлерт».

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Ночью 19 мая 23-летний дизайнер уехал из дома на такси в бар «Simach в Недальнем». Около 4:00 его заметили в компании людей на балконе заведения. Позднее молодой человек взял самокат и доехал до Нового Арбата. Здесь он обнаружил пропажу наушников и, предположительно, пешком отправился обратно на поиски.

Наутро продавец магазина SV на перекрестке Воздвиженки и Никитского бульвара обнаружил на земле разбитый телефон Сабирова, рассказала подруга дизайнера Лера Ватрушкина в своем личном блоге.

Молодой человек третий день не выходит на связь. По данным «ЛизаАлерт», в день пропажи он был одет в длинный серый плащ, синий пиджак, белую футболку, синие штаны и черные ботинки с красной подошвой.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пропажи Сабирова. По словам Ватрушкиной, следователи изъяли из квартиры дизайнера технику и личные вещи.

16 мая алжирские правоохранители нашли мужчину, который пропал подростком 26 лет назад. Его обнаружили живым в загоне у соседа.