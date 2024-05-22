Эксперт: период ковида обозначил спрос на информацию официальных СМИ

Период пандемии ковида обозначил тренд спроса на информацию от официальных СМИ. Такое мнение высказал на пленарном заседании форума "МедиаСиб" в Новосибирске, посвященному 120-летию ТАСС, журналист, телеведущий телеканала "Россия-1", директор института "Первая Академия медиа" РЭУ им. Г. В. Плеханова, директор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Эрнест Мацкявичюс.

"Возрос спрос на официальную информацию официальных СМИ, ответственных, сертифицированных. Официальные СМИ в период бурлений и штормов особенно важны. Такой тренд начал наблюдаться с периода ковида, когда люди нуждались в достоверной информации о том, как лечиться", - сказал Мацкявичюс.

Первый форум "МедиаСиб", посвященный 120-летию информационного агентства России ТАСС, проходит в Новосибирске 22 мая. В ходе форума ведущие федеральные и сибирские эксперты в области масс-медиа обсудят актуальные проблемы отрасли. Форум проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в СФО, правительства Новосибирской области, СБЕР.