63% россиян достали в мае зимнюю одежду

В мае россияне столкнулись с аномальной погодой. Неделя тепла сменилась неделей заморозков, а также впервые за много лет в ряде регионов выпал сильный снег. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, связывают ли они это с общемировыми климатическими изменениями, как на них реагируют и каких ждут в будущем.

43% опрошенных россиян считают, что погода всегда меняется в ту или другую сторону, и глобальное потепление тут не причём. 37% приводят майские заморозки в качестве доказательства существования климатических изменений уже сейчас. Ещё 12% уверены, что погода меняется по всей планете, но сомневаются в том, их поколение это ощутит. 8% вообще не обращают внимания на подобные вещи.

Большинство (63%) участников опроса сообщили, что они справились с майскими заморозками, вновь достав зимнюю одежду. 15% предпочли остаться дома, чтобы избежать холода. Каждый десятый (10%) пожаловался, что потерял из-за погодной аномалии часть дачной рассады. 8% были вынуждены отменить свои планы из-за непогоды, а 4% вовсе простудились на праздниках.

Для более трети респондентов (36%) идеальный климат – это жаркое лето и холодная зима. 28% хотели бы жить без резких колебаний температуры. 13% предпочитают жаркое влажное лето и теплую сухую зиму, столько же (13%) – прохладную погоду круглый год. Каждый десятый (10%) выбирает жаркое сухое лето и теплую влажную зиму.

Если климатические изменения повлияют на Россию, то 23% респондентов уверены, что в положительную сторону. 16% полагают, что в европейской части страны будет холоднее, а в азиатской – теплее. 10% опасаются, что климат станет морознее. Но большинство (51%) считают, что в целом ничего не изменится.

Почти две трети участников опроса (63%) уверены, что если климатические изменения и есть, то их невозможно остановить. Оставшаяся треть выступают за то, чтобы человечество не сдавалось. Так, 18% считают, что потребители должны бережнее относиться к природе, 15% возлагают ответственность на предприятия и предлагают сокращать вредные производства. 4% выступают за экономию электричества и воды.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 17 мая 2024 года, охват составил 13 315 интернет-пользователей, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.