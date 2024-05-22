В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушения правил выгула опасных собак

В Госдуму был внесен законопроект о введении штрафов за нарушение правил выгула опасных собак, рассказали в телеграм-канале фракции ЛДПР в нижней палате парламента.

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Документ подразумевает наложение административной ответственности на хозяев, которые выгуливают собак потенциально опасных пород в общественных местах без поводка и намордника. Размер штрафов будет варьироваться от одной до трех тысяч рублей.

В настоящее время правила выгула опасных собак официально действуют только в некоторых регионах страны. При этом ответственность за несоблюдение этих норм в большинстве из них не установлена, уточнили представители фракции.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал начать на законодательном уровне регулировать занятия йогой со щенками.

Специалист подчеркнул, что подобные мероприятия не имеют отношения к спорту с собаками и напоминают скорее контактные зоопарки. Он также обратил внимание, что неверный подход к обращению с животными может нанести вред их психике и здоровью.