Умерла вдова Михаила Пуговкина

Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова умерла в возрасте 82 лет, говорится на сайте Союза кинематографистов. Прощание с ней состоится 23 мая в Воскресенске.

"Прощание пройдет 23 мая в 12:00 в г. Воскресенске в Воскресенском Иерусалимском храме", - говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Ирины Пуговкиной-Лавровой.

"Жизненный путь Ирины Константиновны был непростым, однако все трудности и сложности компенсировались ее активным деятельным характером и прекрасными организаторскими способностями. Ирина Константиновна много лет работала администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями", - отметили коллеги.

Она прожила с Михаилом Пуговкиным 18 лет, а после его смерти старалась сохранить память о народном артисте. Так, в Ростове-на-Дону был создан Центр Михаила Пуговкина.

"В Ростовской области актер воевал, поэтому именно здесь был открыт центр. В его стенах хранятся личные вещи артиста, фотографии, сценические костюмы и коллекция фильмов", - говорится в сообщении.

Вдова артиста за свой счет восстановила памятную доску в Крыму, ее открыли в 2023 году в день 100-летнего юбилея Пуговкина, добавили в Союзе кинематографистов.