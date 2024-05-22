В станице Кущевской отреагировали на помилование членов банды «цапков»

На Кубани отреагировали на помилование участников банды «цапков». С жителями станицы Кущевская, на территории которой вела свою деятельность группировка, пообщались журналисты «Е1.ру».

В марте двое членов банды — Вячеслав Рябцев и Андрей Быков — получили свободу за участие в специальной военной операции (СВО).

Жительница Кущевской Ольга Яценко заявила, что участникам банды не следовало давать право участвовать в спецоперации. Еще одна местная жительница посчитала, что бывшим заключенным слишком рано дали свободу.

«А за что их помиловали? Пусть [служат] до конца СВО», — сказала женщина.

Другая часть жителей выразила мнение, согласно которому Рябцев и Быков полностью искупили свою вину. «Они участвовали в СВО. Я думаю, что они исполнили свой долг», — сказала экс-ректор Северо-Кубанского института Галина Крошка и напомнила, что оба фигуранта громкого дела рисковали не вернуться из зоны боевых действий.

Два члена банды «Цапковские» оказались на свободе

В марте Госдума приняла закон об освобождении от наказания по УК за контракт с Вооруженными силами РФ. При этом возможность заключить контракт не будет предоставлена тем, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже и в ряде других тяжких и особо тяжких преступлений.