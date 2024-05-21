Муфтий Москвы назвал возможные последствия запрета никаба в России

Запрет на никаб может вызвать у российских мусульман негодование, предположил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он добавил, что такой шаг властей создаст новые очаги напряженности в обществе, пишет РБК.

Никаб — закрывающий лицо женский головной убор с узкой прорезью для глаз, его носит часть мусульманок. Ранее советник президента России и председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что никабы в стране должны быть запрещены.

По мнению Аляутдинова, запрет будет выглядеть как «явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии».

Муфтий предупредил также, что какие-либо посягательства на право ношения никаба могут быть расценены в мусульманских странах «как недружественные действия и репрессии» в отношении ислама.

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По данным портала, в середине апреля депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев опубликовал ответ МВД РФ на запрос о запрете ношения религиозной одежды, которая закрывает лицо (никаб, паранджа), в том числе с целью профилактики радикального исламизма.

В ведомстве подчеркнули, что МВД не располагает «сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности».