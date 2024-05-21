В России увеличились продажи некоторых вин

В России зафиксирован рост объема розничной продажи игристых вин за первые четыре месяца текущего года. Так, показатель увеличился на 13,6% к уровню аналогичного периода 2022 года, сообщает «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

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Как уточняется, объем за январь-апрель 2024-го достиг 6,7 млн дал. Вместе с тем продажи виноградного вина увеличились лишь на 2% и в абсолютных показателях составили 17,7 млн дал. Что касается объема реализации ликеро-водочной продукции, то он достиг 4,9 млн дал (+12,1% к объему прошлого года). Коньяк продемонстрировал рост на 8,3%, до 4,6 млн дал.

За первые 4 месяца 2024 года больше всего уменьшились объемы реализации виноградосодержащих напитков без добавления этилового спирта — на 34,6%, до 210,3 тыс. дал., виноградосодержащих напитков с добавлением этилового спирта — на 3,2%, до 525 тыс. дал.

Ранее «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли сообщили, что покупатели в торговых сетях стали чаще интересоваться российскими винами. На них, как уточнили в организации, приходится более половины всего реализуемого объема винной продукции в торговых сетях.