Немецкая туристка побывала в России и назвала главный минус русских женщин

Российская тревел-блогерша пообщалась со знакомой немецкой туристкой и раскрыла ее мнение о русских женщинах. Беседой с иностранкой она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

© Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам собеседницы автора, россиянки совсем не ценят себя и слишком много трудятся. Именно это, как указала немка, является их главным минусом. «Вы — русские девушки, красивые и умные, хозяйственные. И очень много трудитесь. Но почему вы себя совсем не цените? Это ваш главный минус — вы себя недооцениваете и обесцениваете, потому что все взваливаете на себя», — объяснила немка.

Она также подчеркнула, что в Германии все обязанности в семье делятся поровну, поэтому муж активно участвует как в ведении хозяйства, так и в воспитании детей.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.