Покинувший Россию Шац* пожаловался на трудности

Уехавший из России телеведущий и комик Михаил Шац* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался в выпуске подкаста Сони Шац на YouTube на связанные со статусом иноагента сложности. NSN.FM

Он заявил, что как иностранный агент обязан делать много рутинных действий, чтобы против него не возбудили уголовное дело в России. Также Шац сообщил, что ему бесплатно помогают адвокаты. Lenta.ru

Кроме того, комик пожаловался на законы, запрещающие иноагентам рекламировать в соцсетях российские компании, а также участвовать в выборах в качестве кандидатов. «Само по себе ощущение того, что тебе запрещают это делать, безосновательно. Меня это выводит из себя», — рассказал он. Passion.ru