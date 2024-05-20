Гидрометцентр пообещал «замечательную» погоду на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на выходных воздух в Москве прогреется до плюс 27 градусов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По прогнозу Гидрометцентра, в течение рабочей недели температуры в Москве будут держаться на уровне выше 20 градусов тепла. Во вторник, 21 мая, ожидается 23-25 градусов тепла, возможные грозы и короткие, но сильные дожди.

«В Москве погода будет просто замечательная, но она будет разнообразной. Циклон определяет условия погоды, поэтому осадков не будет, за исключением завтрашнего дня», - подчеркнул Вильфанд.

В среду, после дождей вторника, станет немного прохладнее. Температуры 22 мая окажутся на уровне в 21-23 градуса. А по ночам в четверг и пятницу в столице будет еще холоднее - от плюс четырех до плюс девяти градусов. При этом уже днем в пятницу, 24 мая, воздух прогреется до плюс 24 градусов.

В субботу, 25 мая, вырастет атмосферное давление, будет мало облаков и в Москве потеплеет до плюс 26 градусов. В воскресенье, 26 мая, ожидается до 27 градусов тепла. Вильфанд отметил, что такие показатели выше нормы на три-четыре градуса.

В центре «Фобос» ранее прогнозировали, что небольшие ливни пройдут в Москве в среду, 22 мая. По прогнозу «Фобоса», в Санкт-Петербурге значительных осадков не будет. Днем воздух в Петербурге будет прогреваться до плюс 22 градусов, в пятницу возможно потепление до плюс 25 градусов.