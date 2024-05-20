Сбежавшего из России актера «Кухни» заметили в Каннах

Звезда комедийного сериала «Кухня» Андрей Бурковский посетил Каннский кинофестиваль, который проходил во Франции, сообщает портал Woman.ru. 19 мая состоялась премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова.

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На красной ковровой дорожке фестиваля Бурковский прогулялся в компании съемочной группы режиссера. В титрах фильма указано имя Марии Машковой, однако актриса не присутствовала на мероприятии.

В 2022 году Андрей Бурковский переехал вместе с семьей в США. В настоящее время актер строит карьеру за рубежом, но время от времени появляется на российских проектах. Недавно он снялся в семейном фильме «Летучий корабль», который вышел на экраны весной этого года.

Ранее стало известно, что Бурковский рассказал об участии в театральных проектах в США. Артист сыграл главную роль в спектакле «Наш класс». В свой 40-й день рождения звезда поделился с подписчиками в социальной сети фотографиями из своей повседневной жизни в Лос-Анджелесе. В публикации он поблагодарил семью, друзей и критиков, отметив, что трудности всегда открывают новые возможности и помогают становиться сильнее.