Налоговая заблокировала счета Белоцерковской*

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета российской блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом сообщает Shot в Telegram. Lenta.ru

По его данным, она задолжала государству 1,1 млн рублей. Отмечается, что блогер игнорирует требования ФНС об оплате долгов. Сейчас Белоцерковская находится во Франции, где развивает кулинарный бизнес и проводит светские мероприятия, на которых собирают средства для ВСУ. News.ru

В октябре 2023 года Белоцерковскую дважды штрафовали на 35 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. ТАСС