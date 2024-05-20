Актриса Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии после госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Газета.Ru

87-летнюю звезду фильма «Служебный роман» направили в инфекционное отделение одной из больниц Москвы с положительным тестом на COVID-19. У актрисы выявили дыхательную недостаточность, но компьютерная томография не показала изменений в легких. Lenta.ru

19 мая Немоляева должна была выйти на сцену театра Маяковского. Она была задействована в спектакле «Бешеные деньги». Постановку пришлось перенести на 1 июля. Passion.ru