Тишковец назвал сроки начала купального сезона в Центральной России

При текущих климатических тенденциях купальный сезон в европейской части России начнется не раньше, чем в 10-х числах июня. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— Температура воды в реках и озерах повысится с нынешних +11…+12 до +13…+14, — заявил специалист.

Тишковец добавил, что июнь в Центральной России ожидается близким к климатической норме температуры. Благодаря этому лето, хоть медленно и с большой инерцией, но будет «разгоняться», написал синоптик в Telegram-канале.

Тем, кому хочется поплавать уже сейчас, специалист рекомендовал отправиться на черноморское побережье Крыма и Кавказа. Уже через неделю вода в регионе прогреется до необходимых 18 градусов тепла, а к концу мая там начнется полноценный курортный сезон.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в свою очередь, поделился с «Вечерней Москвой» прогнозом погоды в Москве на следующую неделю. По его словам, период ожидается очень теплым — днем воздух может прогреваться до 26 градусов тепла, а обильных осадков не ожидается.