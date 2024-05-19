Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) считает, что Киев и Запад уже проиграли в украинском конфликте, передает «Страна». По его мнению, российская армия к концу года возьмет под свой контроль Харьков и союзникам Украины нечего ей противопоставить.

Ходорковский заявил, что Киев не сможет переломить ситуацию даже с учетом помощи из США, а соотношение военных расходов даже при оптимистичном сценарии составит 2,5:1 в пользу России. Более того, заметил он, если в России самый распространенный артиллерийский снаряд стоит порядка $500 за единицу, то в странах НАТО его аналог обходится в $5000.

Ходорковский считает, что при таких обстоятельствах Украина к концу 2024 года лишится Харькова, а к середине 2025-го — Одессы. Он также предположил, что к концу 2025 года соотношение численности военных составит по меньшей мере 10:1 в пользу РФ, а к середине 2026 года ВСУ смогут вести только партизанскую войну.

Михаила Ходорковского* переобъявили в уголовный розыск

Территориальные потери для Украины будут катастрофическими, уверен Ходорковский. Львов, по его мнению, получится сохранить только в том случае, если туда под флагами НАТО зайдут польские войска.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Россия достигла своей цели по уничтожению ВСУ во время спецоперации. Он отметил, что у Киева практически не осталось армии, поэтому ему приходится забирать мужчин с улиц и отправлять на фронт.