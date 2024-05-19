Треш-блогер Кристина «Черная вдова» умерла накануне 20-го дня рождения

Треш-блогер Кристина, более известная в Сети под псевдонимом «Черная вдова» умерла накануне своего дня рождения. Девушке было 19 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале блогера.

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Девушка добивалась популярности непристойными видео и роликами со странным поведением. Кристина утверждала, что показывает свою жизнь «как есть». Она встречалась с мужчиной, отсидевшим в тюрьме за убийство. Пара часто публиковала совместные снимки.

Причина смерти девушки неясна, но администратор ее Telegram-канала заверил, что это не передозировка наркотиками. За два дня до произошедшего Кристина публиковала фотографии из своего дома, но по словам ее администратора, за день до трагедии она уже лежала в больнице с пневмонией.

— Она была очень хорошим человеком, который просто пошёл не по той дорожке.Тут есть люди, которые идут по той же дорожке. Надеюсь, эта ситуация покажет вам, что чудес не бывает. Если вы вовремя не остановитесь, вас ждет то же самое, — написал администратор в Telegram-канале «Черной вдовы».

В декабре 2023 года появилась информация о том, что умерла участница седьмого сезона шоу «Новые Пацанки» Диана Янголенко. Об этом сообщили в Telegram-канале знаменитости. Однако через несколько недель Янголенко «ожила», превратив эту историю в нравоучение о том, как не надо жить.