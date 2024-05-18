В Чечне назвали помогающих Заурбековой правозащитников похитителями

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев прокомментировал ситуацию вокруг 19-летней чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от родственников и покинувшей Россию. В своем Telegram-канале он назвал помогающих ей правозащитников похитителями и мошенниками.

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Ажиотаж вокруг девушки, по его мнению, нагнетается искусственно.

«О стиле, о явных и скрытых целях всех этих "озабоченных" деятелей нам уже более чем известно — побольше нагнетать ситуацию, стремиться вызвать максимально широкий общественный резонанс. Одним словом — ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях — это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности», — пишет Солтаев.

Сбежавшая из Чечни Лия Заурбекова записала видеообращение

По мнению Солтаева, «псевдоправозащитники» используют Чечню и весь Северный Кавказ в своих целях. Он напомнил, что ситуация взята под личный контроль депутата Госдумы РФ, советника главы Чеченской республики Адама Делимханова.

«Хотелось бы заметить, что лично для меня слухи об ущемлении и притеснении дочерей в их семьях всегда очень сомнительны. Такие действия по отношению к своим родным очень строго осудили бы в чеченском обществе», — отметил он.

Ранее Лия Заурбекова записала видео и попросила ее не искать. Девушка заявила, что с ней все хорошо и на данный момент она в безопасности.