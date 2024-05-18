Дипломы бакалавриата будут признаваться наравне с дипломами нового образца

Полученные дипломы бакалавриата после его упразднения в России будут признаваться наравне с дипломами нового образца. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки, пишет РИА Новости.

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«Поскольку диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость — бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца», — заявили в ведомстве.

14 мая глава Минобрнауки Валерий Фальов заявил об упразднении в России понятия «бакалавриат» — это произойдет с 2025 года. Вместо него в стране появится высшее и специализированное высшее образование.

В июне 2022 года все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования.