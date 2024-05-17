Журналиста Максима Кононенко похоронили в Москве

Журналиста Максима Кононенко похоронили на московском кладбище Губцево. Об этом в пятницу, 17 мая сообщили «Известия».

О смерти Кононеко стало известно 14 мая, он скончался на 54-м году жизни. Отмечалось, что мужчине стало плохо в его квартире. Его госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

Как сообщали СМИ, публицист скончался в Научно-клиническом центре № 3 из-за внутреннего кровотечения. Мужчине стало плохо дома, и его сын Глеб вызвал скорую. Журналист умер в больнице.

Церемония прощания с одним из пионеров интернет-публицистики состоялась в Троицке, в храме Живоначальной Троицы. В храме, где проходило отпевание, матери журналиста стало плохо.

Кононенко родился в марте 1971 года в Мурманской области. В 1988 году переехал в Москву и поступил в МИРЭА, тогда же он начал заводить себе аккаунты под именем parker и стал одним из пионеров русского сегмента интернета.

Кононенко в ходе строительства своей карьеры занимал разные должности: он был музыкальным обозревателем в ежедневном издании «Газета», шеф-редактором «Буржуазного журнала», а также главным редактором портала «Дни.Ру». Что известно о жизни российского журналиста — в материале «Вечерней Москвы».