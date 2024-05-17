В Госдуме рассказали о махинациях с ответами ЕГЭ

Чем ближе ЕГЭ, тем больше активизируются мошенники, предлагающие «актуальные» ответы экзамена, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Сезонная» информация о росте таких предложений часто поступает из регионов, и нынешний год исключением не стал», цитирует парламентария пресс-службы СРЗП.

Напомним, ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ 2024 года с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Экзамен пройдет в три этапа. Основной период — с 23 мая по 21 июня. В этот период сдает основная масса выпускников. Пересдача одного предмета ЕГЭ пройдет 4 и 5 июля, дополнительный период — с 4 сентября по 23 сентября. Он предназначен для тех, кто не смог сдать экзамены и не получил аттестат.

«Чем ближе проведение основного этапа единого госэкзамена и вступительной кампании в вузы, тем больше активизируются мошенники, которые предлагают продать «актуальные» ответы для ЕГЭ и помочь с поступлением в институты на бюджетные места», — отметил Миронов.

По его словам, расценки на эти «услуги» смешные. «За ответы к одному предмету на ЕГЭ просят несколько тысяч рублей, за протекцию при поступлении в вуз — гораздо больше», — рассказал парламентарий и подчеркнул, что торговля бюджетными местами «оптом и в розницу» в вузах невозможна.

Однако есть люди, которые верят, что без подготовки через интернет за деньги можно вот так запросто поступить в институт, отметил глава фракции. По его мнению, само существование подобных предложений говорит о том, что в российской системе образования существуют проблемы. Ситуация такова, что качественное высшее образование является уделом избранных. Родители идут на риск, потому что у них нет денег на платное обучение в вузе, считает Миронов.

Выход, как считают в СРЗП, — в отмене платного высшего образования.

«Нельзя закрывать дорогу в жизнь талантливым молодым людям из несостоятельных семей. Это ломает их судьбы и наносит непоправимый вред российской экономике и всему государству», — отметил парламентарий.

Открытые варианты ЕГЭ

Между тем, подготовиться к экзамену можно и законным образом. В конце апреля Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте тренировочные варианты заданий единого государственного экзамена.

Эти варианты были в числе тех, что были предложены участникам досрочного периода ЕГЭ. По каждому из предметов на сайте ФИПИ доступен для ознакомления один вариант», — говорится в сообщении. Публикация вариантов дает выпускникам дополнительную возможность подготовиться к ЕГЭ и потренироваться в выполнении экзаменационных работ.

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В ведомстве рассказали, что для помощи будущим участникам экзаменов на сайте ФИПИ работает раздел «Навигатор подготовки», где опубликованы методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ 2024 года. В них вошли советы разработчиков контрольных материалов ЕГЭ и полезная информация для самостоятельной подготовки к экзамену.