Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на выходных в регионах европейской части РФ и в Сибири ожидаются заморозки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вильфанд отметил, что в ночь на субботу и воскресенье, 18 и 19 мая, заморозки придут в Тверскую и Костромскую области. Также в ближайшие ночи похолодает в Кировской, Нижегородской и Ульяновский областях, в Пермском крае, а также в Башкирии, где температуры упадут до пяти градусов ниже ноля.

Даже в Крыму в ночь на 18 мая ожидаются заморозки до минус одного градуса. Они затронут степные районы полуострова. В Ростовской области ночные температуры упадут до минус двух градусов.

В Алтайском крае будет до двух градусов ниже ноля, а в Свердловской и Челябинской областях на выходных ожидаются заморозки до минус трех градусов.

Вильфанд объяснил, что заморозки связаны с «неоднородным» антициклоном. На восточную периферию этого антициклона воздушные массы поступают с севера.

При этом в Калининградской, Мурманской областях и в Карелии 18-19 мая будет до 20 градусов тепла. В Санкт-Петербурге 18 мая воздух прогреется до плюс 23 - 25 градусов.

Синоптики пообещали новую волну похолодания в Москве

В центре «Фобос» ранее предупредили, что погода в европейских регионах РФ в ближайшие дни будет меняться с большой скоростью. По прогнозу «Фобоса», похолодание будем коротким - после воскресенья температуры начнут расти. В Москве на выходных ожидается 18-20 градусов выше ноля, а на следующей неделе температуры вырастут еще на пару градусов.