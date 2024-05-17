Владимиру Путину рассказали о панде Катюше

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала президенту РФ Владимиру Путину и зампреду КНР Хань Чжену о панде Катюше из Московского зоопарка. Как сообщает РИА Новости, она отметила, что животное родилось по любви и находится в надежных руках.

В мае 2019 года Китай передал России панд Диндин и Жуи, которые поселились в Московском зоопарке. В конце августа 2023 года у них родилась девочка — это стало первым в истории РФ случаем рождения большой панды. По результатам голосования ее назвали Катюшей.

Акулова отметила, что соединение пары было уникальным, поскольку обычно подселяют уже имевших подобный опыт животных. Для Диндин и Жуи это было впервой, однако «все получилось по обоюдному согласию, по любви».

«Вторая уникальность заключается в том, что после одного соединения у нас появилась малышка», — сказала директор зоопарка Путину.

Она добавила, что у мамы проявился очень сильный материнский инстинкт. Она с первой секунды взяла Катюшу под свою опеку и больше не отпускала. Акулова также подчеркнула, что розовый окрас малышки — натуральный.

«Это у мамы возникает фермент после того, как она ест бамбук, и она до такой степени ее нализывает, что она вот такая розовая», — пояснила глава Московского зоопарка.

Акулова заключила, что розовая панда — это самая счастливая панда. Сейчас Катюша весит уже 26 килограммов, тогда как при рождении была лишь 150 грамм.