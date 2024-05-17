Минздрав предложил запретить ароматизаторы жидкостей для вейпов

В рамках радикальной борьбы с вейпами российские власти намерены запретить жидкости для «электронок» с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Об этом со ссылкой на подготовленный Минздравом список пишет «Коммерсант».

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По данным источников издания, целью запрета является «сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи». Проект правительственного распоряжения о запрете веществ, «направленных на повышение привлекательности никотинсодержащей жидкости», разработал Минздрав России.

Авторы инициативы сослались на международные исследования, которые показывают, что для подростков вкус вдыхаемого аэрозоля является главным фактором выбора электронных сигарет. Несовершеннолетние любят вейпы со вкусом конфет и жвачки, кофе, ментола и вишни.

Если документ будет принят, то в легальной продаже останутся лишь жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%), утверждает издание.

В свою очередь медики, опрошенные газетой, поддержали эту инициативу, напомнив, что вейпы со вкусом вишни содержат большие концентрации бензальдегида, а сладкий вкус попкорна вызван испарением диацетила, который приводит к развитию серьезного заболевания — облитерирующего бронхиолита, также известного как «попкорновое легкое».

«Можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство ароматических добавок при нагревании превращаются в токсические вещества, образуют большое количество свободных радикалов. Просто не все добавки изучены на данный момент», - заметила главный научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова.

Российская аудитория вейпинга оценивается в 10 миллионов человек, в основном это молодые люди 18-35 лет, и бизнес считает запрет избыточным.

Ранее в Казахстане ввели полный запрет на вейпы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на Национальном курултае, что вейпы и электронные сигареты угрожают здоровью нации.