Жители мусульманских стран массово устремились в Россию

Жители мусульманских государства массово устремились в Россию, в первом квартале 2024 году страну посетили порядка 1,3 миллиона туристов из исламских стран. Об этом РИА Новости сообщила директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова.

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Эксперт отметила, что это 62 процента от общего въездного турпотока в Россию. Она подчеркнула, что в основном в страну прибывают путешественники из ОАЭ, Турции и Египта.

«Туристический рынок исламского мира обладает огромным потенциалом, — добавила она. — В 2028 году прогнозируется 230 миллионов международных поездок туристов-мусульман».

По прогнозам Максутовой, они потратят на путешествия в совокупности около 225 миллиардов долларов (20,4 триллиона рублей).

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