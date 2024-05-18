Как пройдет прием в вузы в 2024 году

В эту приемную кампанию абитуриенты по-прежнему смогут поступать на программы бакалавриата. Об этом заявили в Минобрнауки.

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"Приемная кампания 2024/25 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования, то есть абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат", - сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Напомним, по словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, полный переход на новую систему высшего образования планируется с 2025/2026 учебного года. Переход планируется сделать плавным и максимально комфортным и для вузов, и для абитуриентов, и для студентов.

В новой системе понятия "бакалавриат" не будет, будут понятия "высшее образование" и "специализированное высшее образование" (аналог магистратуры). Напомним, сейчас пилотный проект по изменению уровней профессионального образования идет в шести университетах.

Также в Минобрнауки отметили: те, кто уже поступил и учится на программах бакалавриата, смогут окончить вуз, не переходя на новые уровни, даже если обучение завершится после 2025 года.

Они получат дипломы, где будет установлено соответствие действующих в настоящее время специальностей и направлений подготовки специальностям, утвержденных в рамках новой системы высшего образования.