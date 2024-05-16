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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Андрияки

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Сергея Андрияки, отметив, что художник своим творчеством дарил людям радость встречи с искусством. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Андрияки
© РИА Новости
"Ушел из жизни талантливый, самобытный художник, мудрый педагог и наставник. Своим вдохновенным творчеством Сергей Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством, был открыт для добрых, милосердных дел", - говорится в сообщении.

Глава государства также направил родным и близким художника глубокие соболезнования, слова поддержки и участия.

"Светлая память об этом замечательном человеке и истинном подвижнике навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех поклонников его щедрого дарования", - заключил президент.
Общество
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Владимир Путин