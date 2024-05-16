В Эстонии потребовали признать патриарха Кирилла еретиком

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс потребовал признать патриарха Московского и всея Руси Кирилла еретиком. Его цитирует ERR.

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6 мая парламент Эстонии объявил Московский патриархат «институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации».

По словам министра, на прошлой неделе в МВД состоялась встреча с тремя местными епископами Русской православной церкви Московского патриархата.

«Мы еще раз объяснили проблемы безопасности, которые не устраивают Эстонию. Мы объяснили, какого результата ожидает Эстония. Мы также выслушали представителей московской церкви», — рассказал он.

Как отметил Ляэнеметс, до сих пор местные представители Русской православной церкви не называли действия патриарха Кирилла ересью.