Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН

Профессор Михаил Гельфанд, один из ведущих российских биоинформатиков и сооснователь сообщества «Диссернет», уволен из Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН. runews24.ru

«С 7 мая я уже не сотрудник ИППИ по статье 228 ТК РФ. Есть серьезные основания надеяться, что это еще не финал», — написал профессор в своем Telegram-канале. Говорит Москва

Он один из основателей «Диссернета», проекта по экспертизе кандидатских и докторских диссертаций. Гельфанд является специалистом в области сравнительной геномики, членом Европейской академии наук. В 2007 году стал профессором биоинформатики. News.ru