Гельфанда уволили из Института проблем передачи информации РАН

Он заведовал в вузе учебно-научным центром «Биоинформатика».

«С 7 мая я уже не сотрудник ИППИ по статье 228 ТК РФ. Есть серьёзные основания надеяться, что это ещё не финал», — написал профессор в своём Telegram-канале.

Старший научный сотрудник ИППИ Александр Панчин отметил, что Гельфанд остаётся самым цитируемым учёным этого института и одним из самых цитируемых в России в целом.

«Его индекс Хирша по Scopus равен 61. Он доктор биологических, кандидат физико-математических наук и член престижной Европейской Академии, при этом ещё и классный популяризатор науки», — сообщил Панчин.

Он добавил, что «с проклятыми уехавшими учёными борются, увольняя прежде всего тех, кто остался, но не смеет возражать дирекции».

Михаил Гельфанд — один из основателей сообщества «Диссернет», которое выявляет злоупотребления при защите диссертаций и присвоении учёных степеней в России.