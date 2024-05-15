Названы дата и место прощания с журналистом Кононенко

Прощание с журналистом Максимом Кононенко, который ушел из жизни 14 мая в возрасте 53 лет, состоится 17 мая в городе Троицке. Об этом сообщается в Telegram-канале "Вести FM+".

"Прощание с нашим коллегой, замечательным журналистом Максимом Кононенко состоится 17 мая, в 12 часов дня в Троицке, в храме Живоначальной Троицы. Адрес: г. Троицк, улица Солнечная, дом 1. Похоронят Максима на кладбище Губцево", - говорится в сообщении.

Кононенко родился в 1971 году в городе Апатиты в Мурманской области. В 1988 году переехал в Москву и поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), также учился в Литературном институте имени Горького. Автор и участник множества интернет-проектов.

В 2005-2008 годах был одним из соведущих в программе "Реальная политика" на телеканале НТВ, в 2008 году пришел на радио "Вести FM", где вел ежедневную рубрику "Реплика". В 2009 году стал ведущим программы "Коллекция глупостей" на телеканале НТВ. С 2013 по 2017 год - колумнист газеты "Известия", автор и ведущий рубрики "Реплика" на телеканале "Россия-24". С 2016 года колумнист RT, сайтов Lenta.ru и "Газета.Ru".