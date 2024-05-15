Пранкер Лексус ответил на обвинения Макаревича*

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) прокомментировал слова музыканта Андрея Макаревича* о том, что он с Вованом использовал дипфейк. Об этом сообщает «Абзац».

По мнению Лексуса, Макаревич* просто испытывает стыд из-за того, что стал жертвой пранка. При этом пранкер утверждает, что ролик с лидером группы «Машина времени» был сделан в начале 2024 года.

«Макаревич* заявил, что мы исказили его видео и монтировали ролик полгода. Мы знали, что человек не с особо приятными личными качествами, он доказал, что ещё и дурак. На записи видно, что его слова сложно вырвать из контекста. То, что он мудак, раньше знало ограниченное количество людей, а теперь знают все. <...> Мы сделали запись в начале этого года», — заявил Лексус.

Пранкер также добавил, что слова Макаревича* о дипфейках является «модным оправданием».

«Якобы он видел дипфейк, слышал другой голос. Это не так. Мы использовали для этого разговора только обыкновенный микрофон и ноутбук. Никаких спецсредств», — добавил он.

Ранее стало известно, что Макаревича* проверят на экстремизм после его общения с пранкерами.

*Признан иностранным агентом Минюстом России.