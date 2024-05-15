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Жительница Донецка назвала ВСУ предателями, целующими «америкосов»

Поэт и член Союза писателей ДНР Игорь Маслов заявил, что рядом с местом, по которому сегодня днем ударили украинские боевики, находятся только объекты гражданской инфраструктуры, никаких военных рядом не было.

Жительница Донецка назвала ВСУ предателями, целующими «америкосов»
© РИА Новости
«Сел покушать. Хорошо, что не возле окна находился. Раздается первый взрыв, потом второй прилет. Все в дыму. Когда дым рассеялся, думал, что где-то рядом. Но здесь рядом больница, частный сектор, жилые дома. Военных никого нет», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Другая жительница Донецка, которая является гражданкой Украины, эмоционально высказалась о ВСУ и поблагодарила российских военнослужащих за помощь.

«Я украинка, нас таких очень много. Вы бьете по старикам, женщинам, матерям, детям. Я хочу сказать вам, это не Россия оккупанты, это вы предатели, которые целуют "америкосов", британцев, Запад во все места. А мы жили здесь, живем и будем жить, мы не предатели. Мы за жизнь. Спасибо российской армии, что она дает нам помощь», - сказала женщина.

Напомним, сегодня ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка, применив РСЗО HIMARS американского производства. Под удар попал областной онкоцентр. В результате атаки пострадали как минимум два человека.

Общество
Игорь Маслов
Донецк
Украина