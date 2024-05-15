Скандал с выдворением в Казахстан русской семьи обсудят на совете при Путине

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вынесет громкую историю о депортации русской семьи переселенцев из Казахстана на Совет по правам человека при президенте России. Ura.Ru

Отмечается, что Свердловский областной суд отменил решение о выдворении за пределы России семьи Морозовых, которая приехала в Екатеринбург из Казахстана, но не прошла дактилоскопическую регистрацию в срок. ТАСС

Кроме того, в руководстве МВД России взяли ситуацию на контроль. Специалисты свердловского управления МВД окажут семье содействие в вопросе урегулирования правового статуса на территории России. Газета.Ru