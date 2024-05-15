Синоптик назвал причины появления мини-торнадо в Петербурге

Полупрозрачную трубу из пыли заметили на Русановской улице в Невском районе Петербурга. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал о возможных причинах мини-торнадо.

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— Когда ветер проходит между двумя зданиями, возникает эффект Кармана, который может вызвать образование вихрей. Также ветер, проходящий над водными объектами, может вызывать образование мелких вихрей, — объяснил эксперт «Петербургскому дневнику».

Также вихри в городе могут возникнуть из-за внезапных изменений температуры воздуха, препятствий на поверхности земли или из-за формы зданий.

Колесов также добавил, что причин возникновения подобных явлений много, ведь образование мелких вихрей в городе — достаточно сложный процесс, но понимание причин поможет в дальнейшем минимизировать число негативных последствий.

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