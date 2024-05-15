Симоньян прокомментировала покушение на премьера Словакии

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала новость о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которые был ранен в результате стрельбы. О произошедшем она высказалась в Telegram-канале.

«Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают», — написала Симоньян.

Покушение на Фицо произошло днем в среду, 15 мая. Политик был ранен в результате стрельбы возле здания в городе Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.

Нападавший, который впоследствии был задержан полицией, успел сделать четыре выстрела из неустановленного оружия. Пули попали в брюшную полость, грудь и руку премьер-министра. Его состояние оценивается как тяжелое.