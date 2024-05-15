Собчак отреагировала на отставку соратника Кадырова фразой

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на отставку председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова фразой «лишь бы не Москва». На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале «Кровавая барыня»

«*****, лишь бы не Москва», — написала Собчак в соцсети.

15 мая ближайший соратник главы Чечни Рамзана Кадырова объявил о досрочном сложении с себя полномочий. Причину такого решения он не назвал, однако отметил, что сделал это после совещания с Кадыровым.