$91.36-0.2798.67-0.18
Войти в почту

Собчак отреагировала на отставку соратника Кадырова фразой «лишь бы не Москва»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на отставку председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова фразой «лишь бы не Москва». На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале «Кровавая барыня»

Собчак отреагировала на отставку соратника Кадырова фразой
© globallookpress.com
«*****, лишь бы не Москва», — написала Собчак в соцсети.

15 мая ближайший соратник главы Чечни Рамзана Кадырова объявил о досрочном сложении с себя полномочий. Причину такого решения он не назвал, однако отметил, что сделал это после совещания с Кадыровым.

Общество
Магомед Даудов
Ксения Собчак
Рамзан Кадыров
Москва
1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости