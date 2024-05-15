«Медиаполия»: как Rambler&Co создал первую игру про медиабизнес

Медиахолдинг Rambler&Co креативно подошёл к подаркам для бизнес-партнёров, специалистов медиа и диджитал и создал «Медиаполию» – увлекательную настольную игру. Она предлагает совершенно новый контекст и в игровой форме рассказывает о том, как развивать медиабизнес, сохраняя правила оригинальной «Монополии». Участники скупают незанятые городские пространства, строят на них редакции, объединяют в медиахолдинги и собирают плату за потребляемый контент на их территории с других игроков.

© Rambler&Co

Подарки – не «отдарки»

Большинство корпоративных подарков похожи друг на друга, не покидают стен офисных кабинетов, а иногда передариваются сотрудникам. Медиахолдингу Rambler&Co было важно сделать запоминающийся мерч, выделившись из массы стандартной сувенирной продукции. Чтобы его хотелось принести домой и сыграть всей семьей или с друзьями.

© Rambler&Co

Компания исходила из особенностей своего бизнеса и ключевых трендов индустрии цифровых медиакоммуникаций. Один из них – геймификация. Интерактивные проекты больше вовлекают аудиторию и создают с ней эмоциональную связь. Поэтому решили обратиться к игровому опыту как к способу продемонстрировать свою миссию и ценности и в то же время развлечь партнёров, оставляя у них положительные эмоции от взаимодействия с брендом. Медиахолдинг контролировал качество всех материалов и печать настольной игры на каждом этапе, создав уникальный креативный продукт премиального качества.

Карты, деньги, два ковра

Дизайн и копирайт игры «Медиаполия» соответствовали поставленной задаче и отвечали современным вызовам для медиа. Поле «Тюрьма» из оригинальной «Монополии» стало клеткой «Лицензия отозвана», карточки «Шанс» и «Казна» – «Срочными новостями» и «Бухгалтерией». Поля с ЖКХ (электростанция, водопровод) преобразились в интернет-инфраструктуру (серверную, собственный сейлз-хаус). Вместо вокзалов на поле появились карточки интернет-дистрибуции, которые помогают эффективнее распространять контент – видеоплатформа, блог-платформа, социальная сеть, мессенджер. В «Медиаполии» важное внимание уделяется социальной ответственности бизнеса, которая часто остаётся вне инфополя: для этого введены зоны «Экологический налог» и «Благотворительный фонд».

© Rambler&Co

Поле «Медиаполии» содержит названия улиц в честь знаковых событий медиаиндустрии и демонстрирует этапы эволюционного развития контента, а также его дистрибуции – от улицы Голубиной почты до площади Искусственного Интеллекта. Деньги в игре названы «Амперами» (амперсанд «&» – объединяющий символ СМИ медиахолдинга Rambler&Co) и ранжированы номиналом от 1 до 500.

На подарочной упаковке разместили фразу «Полный пакет медиаактивов», а в комплекте с игрой шёл удобный коврик для настольных игр с надписью «Разложим по фактам».

Результаты

Медиахолдингу Rambler&Co удалось создать первую игру про медиабизнес с авторским дизайном, копирайтом и концепцией, сохранив знакомые всем правила. Получился точечный продукт для релевантной аудитории – это партнёры, клиенты, журналисты и эксперты рынка. Им интересно, как устроен медиабизнес изнутри, они каждый день работают в этой сфере и смогут «считать» все отсылки и креативы в брендированной игре. Таким образом медиахолдинг совместил серьёзную «рабочую» атмосферу с развлекательным форматом, создав более человечную связь с партнёрами. Игру подарили более 200 друзьям Rambler&Co, а также разыграли несколько экземпляров в рамках «30-летия Рунета» среди посетителей выставки «Россия» на ВДНХ и в соцсетях компании.