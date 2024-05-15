Назвавшего пострадавших от паводка клоунами чиновника уволили

Чиновника правительства Омской области Степана Огорелкова, который назвал пострадавших от паводка в регионе «клоунами», уволили. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Город55».

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«Степан Огорелков освобожден от занимаемой должности», — цитирует канал зампредседателя правительства, руководитель аппарата правительства и губернатора Омской области Анна Марухина.

Высказывания Огорелкова привели к скандалу и инициированию служебной проверки. Чиновнику не понравилось обращение жителей затопленных районов к властям, в котором говорилось о просчетах в подготовке к паводку и во время его ликвидации.

Он сделал репост их обращения, под которым назвал авторов «клоунами, которые ничего не добились».

15 мая губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что ситуация с наводнением на севере региона остается сложной.