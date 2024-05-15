С российского атомохода впервые удалось снять полуметрового арктического зверя

Экипаж российского атомного ледокола «Вайгач» впервые заметил и снял полярного зайца. Об этом сообщается в Telegram-канале «Атомфлот».

Как отметили авторы канала, у старпома капитана атомохода Станислава Сырцова очень хорошее зрение, и оно позволило заметить полуметрового белого зайца на белой льдине с высоты более 15 метров.

«Полярный заяц впервые попадает в объектив фотокамер наших моряков. Этот ушастый обитатель Арктики в длину достигает от 55 до 70 сантиметров, а весит от 4 до 5,5 килограмма», — рассказали в «Атомфлоте».

Ранее сообщалось, что на побережье Восточной Чукотки морские зверобои открыли сезон добычи китов — им удалось загарпунить зверя длиной более 13 метров.