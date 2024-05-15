Криминальная схема легализации незаконных мигрантов в России по фальшивым украинским паспортам была раскрыта при совместных действиях сотрудников Следственного комитета (СК) России, ФСБ и уголовного розыска МВД. Lenta.ru

По версии правоохранителей, в период с июля по декабрь 2023 года бывший сотрудник миграционной службы выдал паспорта России 11 иностранным гражданам, среди них – люди из Узбекистана и Вьетнама. Газета.Ru

Для нелегальных мигрантов готовили подложные документы граждан Украины и регистрацию на территории Херсонской области, которые передавались сотруднику миграционного подразделения. Зная о фальсификациях, он организовывал выдачу мигрантам российских паспортов. За услугу иностранцы платили от 400 до 700 тысяч рублей. ТК «Звезда»