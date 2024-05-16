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Мэрия Белгорода: в городе и районе временно не работают средства оповещения

В Белгороде и Белгородском районе временно не работают средства оповещения населения. Об этом сообщает Telegram-канал белгородской администрации.

В мэрии Белгорода сообщили о нарушениях в работе средств оповещения населения
© Газета.Ru
«В результате аварии на сети оператора связи, временно не работают оконечные средства оповещения в частном секторе города Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа, установленные на опорах линий электропередач», — говорится в сообщении.

До устранения последствий аварии местных жителей призвали пользоваться приложением «МЧС России» и каналами телерадиовещания для получения экстренной информации.

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