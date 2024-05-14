Названа причина смерти Максима Кононенко

Журналист, известный блогер Максим Кононенко скончался на 54-м году жизни от сильного кровотечения из-за расширения вен пищевода. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В 2016-2024 годах он вел ряд своих проектов в интернете, работал с рядом изданий как колумнист.

По данным канала, Кононенко находился у себя дома, в деревне Верховье. В понедельник вечером, 13 мая, он почувствовал себя плохо: пожелтел, пожаловался на острые боли в животе.

Врачи скорой, прибывшей по вызову близких журналиста, приняли решение о срочной госпитализации. Они довезли его до больницы, где Кононенко скончался.

Умер журналист Максим Кононенко

Подписчики журналиста в соцсетях выразили соболезнование родным и близким умершего, поблагодарили Максима за его публикации.

«Максим, очень жаль, что так рано ушли! Нам будет не хватать вашего ироничного, меткого взгляда на происходящее! Светлая память!», — отметил один из комментаторов.

Пользователи заметили, что «давно и с интересом читали» Кононенко, знали, что у него проблемы со здоровьем, но даже предположить не могли, что он уйдет так рано.