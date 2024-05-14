Жильцам рухнувшего в Печоре дома вернут взносы на капитальный ремонт

Жильцам обрушившегося пятиэтажного дома в Печоре вернут взносы на капитальный ремонт. С 2014 года жителями дома и администрацией города на эти цели было собрано более 1 млн рублей, об этом сообщается на официальной странице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Коми в социальной сети "ВКонтакте".

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"Причина обрушения еще уточняется. По итогам оперативного совещания под председательством главы Республики Коми Минстроем Республики Коми совместно с администрацией МР "Печора" принято решение о возврате жителям сумм, уплаченных за капитальный ремонт, путем оформления соглашений об изъятии помещений в муниципальную собственность. С 2014 года жителями дома и администрацией города собран 1 065 595,48 рублей", - отмечается в сообщении.

Для того, чтобы вернуть уплаченные взносы необходимо направить в фонд капремонта многоквартирных домов заявление с указанием банковских реквизитов, копию документа, подтверждающего право собственности, копию паспорта, если же от имени собственника действует его представитель, то его копию паспорта и копию документа, подтверждающего его право действовать от имени собственника.

Направить документы можно любым удобным для себя способом: в электронной форме: через меню обратной связи на сайте республиканского фонда, электронную почту info@regoperatorkomi.ru, а также через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ или письмом на адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.70, корпус Б. Нотариально заверять копии не требуется. Направить можно в виде фото или скан-копии, главное чтобы они были читаемыми. Одновременно региональный Минстрой прорабатывает вопрос по поиску строительной организации для сноса или демонтажа дома.

О ЧП в Печоре

Частичное обрушение пятиэтажного дома №69 по Печорскому проспекту в Печоре произошло днем 11 мая. В ГУ МЧС региона сообщили, что помещения в рухнувшем подъезде пустовали, поэтому обошлось без пострадавших. Спасатели эвакуировали всех жильцов аварийного дома. На территории города введен режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). В феврале 2023 года эксперты выявили в этом здании признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий.

По материалам прокурорской проверки в связи с ненадлежащим состоянием общежития в Печоре были возбуждены два уголовных дела. В ходе поездки в Печору 11 и 12 мая глава Коми обследовал еще два наиболее проблемных аварийных дома и дал поручение ускорить их расселение.