Домогаров опубликовал открытое письмо после увольнения

Народный артист РФ Александр Домогаров поделился подробностями своего увольнения из Театра имени Моссовета.

Затянувшийся конфликт с руководством завершился подачей актером соответствующего заявления через своего директора. Известно, что 28 мая станет последним рабочим днем Домогарова в театре.

"С 2020 года я был свидетелем чудовищного разрушения Театра - уникальной школы, десятилетиями создаваемой Завадским, Хомским, Юрским, Ереминым, Кончаловским", - заявил актер в открытом письме, опубликованном MK.RU. Он признается, что его терзало "ощущение невозможности ничего изменить".

Домогаров уволился из театра Моссовета

"Нет того Театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю. Цинично заявлять о восстановлении мемориальных кабинетов Завадского и Хомского, одновременно разрушая всё, что было ими создано", - сетует артист.

Слухи об уходе Александра Домогарова из Театра имени Моссовета ранее возникали регулярно, но актер их опровергал. В интервью он рассказывал, как работает с актерами и при этом не разговаривает с ними, уходя со сцены.