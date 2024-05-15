Худрук Театра Моссовета прокомментировал увольнение Домогарова

В Театре имени Моссовета прокомментировали увольнение народного артиста России Александра Домогарова.

Как признался "Известиям" худрук театра Евгений Марчелли, он лишь знает о заявлении актёра об увольнении, но пока его не видел.

Домогаров опубликовал открытое письмо после увольнения

Художественный руководитель театра отметил, что его спрашивают о конфликтной ситуации с Домогаровым уже в течение трёх лет. И так как заявление он ещё не подписал, Марчелли видит смысл в том, чтобы обсудить актёром происходящее и найти общее решение.

Напомним, после заявления об уходе из театра на фоне затянувшегося конфликта с руководством и коллегами Домогаров опубликовал открытое письмо, в котором подверг критике администрацию учреждения.